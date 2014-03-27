Кабмин предлагает ввести НДС на лекарства в размере 7%

Правительство Украины предлагает ввести налог на добавленную стоимость на лекарственные средства в размере 7%, заявил на заседании Верховной Рады министр финансов Украины Александр Шлапак.

«Что касается налогообложения лекарственных средств. Мы предлагаем, после проведения серьезных дискуссий, 7% ставить налогообложение не на первую поставку, а на все операции по поставкам товаров в этой цепочке, для того, чтобы исключить возможные злоупотребления», - сказал Шлапак.

Как сообщал УНИАН, ранее министр здравоохранения Олег Мусий заявил, что Министерство здравоохранения считает нецелесообразным введение такого налога, поскольку это приведет к повышению цен на лекарственные препараты. Мнение министра поддержала фармацевтическая ассоциация «ФармУкраина», которая считает, что введение налога может привести к существенному подорожанию цен на медикаменты и даже коллапсу фармацевтического рынка страны.