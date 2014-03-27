В Украине планируют установить единый размер помощи при рождении ребенка

Правительство намерено установить единый размер помощи при рождении ребенка Кабмин хочет установить в Украине единый размер помощи при рождении ребенка.

Об этом говорится в законопроекте № 4576 "О предотвращении финансовой катастрофы и создании предпосылок для экономического роста в Украине". В частности, предлагается назначить помощь в размере 41 280 гривен. Таким образом, выплата помощи будет осуществляться единоразово в сумме 10 320 гривен, а остальная сумма будет выплачиваться в течение следующих 36 месяцев равными частями.

Предполагается, что установление единого размера пособия и отмена пособия по уходу за ребенком до 3 лет позволит сэкономить около 3,5 млрд гривен, которые пойдут на социальную защиту наиболее уязвимых категорий граждан. В настоящее время размер помощи зависит от очередности рождения: за первого ребенка дают не больше 35 тыс. грн, за второго - 70,5 тыс. грн, за третьего - около 141 тыс. грн.

ТСН