Львовщина: работники предприятия госпитализированы с отравлением неизвестным веществом

Во Львовской области шесть работников одного из ООО Яворовского района госпитализированы с диагнозом «отравление испарениями неизвестного вещества».

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, чрезвычайное происшествие произошло 26 марта на территории одного из ООО в селе Жорниска Яворовского района.

Как отмечается в сообщении, в 16.45 в приемное отделение Новояворовской районной больницы с диагнозом «отравление испарениями неизвестного вещества» поступили шесть работников ООО, проводивших инвентаризацию складских помещений предприятия, в которых хранилось тарное сырье в полиэтиленовых мешках.

«Пострадавшим, а это пять мужчин и одна женщина, в возрасте от 20 до 35 лет, оказывается медицинская помощь. Угрозы жизни пострадавшим нет. Причины происшествия выясняются. Проводится доследственная проверка», - говорится в сообщении.

Как отметили в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, по предварительным данным, накануне в складских помещениях проводилась дератизация, что могло стать одной из причин массового отравления работников предприятия.