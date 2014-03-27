Четыре регионы Украины получили помощь для социальной поддержки больных ТБ

Как сообщили УНИАН в Минздраве, мероприятия по внедрению таких механизмов борьбы с туберкулезом будут осуществляться в четырех восточных и южных регионах Украины в рамках сотрудничества Общества Красного Креста Украины с Проектом USAID «Усиление контроля за туберкулезом в Украине».

В рамках гранта, патронажные медсестры Красного Креста в четырех регионах - Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях - будут ежедневно выдавать лекарства по меньшей мере 100 пациентам с диагнозом «туберкулез», которые имеют высокий риск отрыва от лечения или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, препятствующих им приходить в медицинское учреждение. Медсестры также будут поощрять пациентов к завершению полного курса лечения, проводя беседы с пациентами и их семьями, а также выдавая им продуктовые наборы. Вся работа специалистов Красного Креста будет проводиться в тесном сотрудничестве с учреждениями противотуберкулезной службы и при координации со стороны областных управлений здравоохранения.