Врачи Национального института рака перечислили средства на поддержку украинской армии
10:18, 27 марта 2014Страна
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Сотрудники Национального института рака собрали добровольные взносы на сумму почти 200 тыс. грн. на поддержку украинской армии, сообщили УНИАН в Минздраве.
По словам директора института Игоря Щепотина, некоторые работники согласились перечислить не только свой однодневный, но и месячный заработок.
Напомним, в Украине продолжается акция по организации гражданами Украины помощи по материально-техническому и медицинскому обеспечению Вооруженных сил Украины.
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