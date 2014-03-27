Врачи Национального института рака перечислили средства на поддержку украинской армии

Сотрудники Национального института рака собрали добровольные взносы на сумму почти 200 тыс. грн. на поддержку украинской армии, сообщили УНИАН в Минздраве.

По словам директора института Игоря Щепотина, некоторые работники согласились перечислить не только свой однодневный, но и месячный заработок.

Напомним, в Украине продолжается акция по организации гражданами Украины помощи по материально-техническому и медицинскому обеспечению Вооруженных сил Украины.