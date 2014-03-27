Программы по СПИДу и туберкулезу будут профинансированы полностью - Минздрав

Государство в полном объеме обеспечит финансирование программ лечения больных СПИДом и туберкулезом.

Об этом заявил министр здравоохранения Украины Олег Мусий во время встречи с руководителем подразделения по управлению грантами Глобального фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией Марком Эдингтоном, сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава.

По словам Мусия, невзирая на сокращение расходов на здравоохранение на 20-30% в связи со сложной политической и экономической ситуацией, Минздраву удалось отстоять финансирование программ по лечению больных СПИДом и туберкулезом в полном объеме. Дальнейшая реализация всех медицинских программ будет зависеть от экономических достижений Украины и инвестиционной привлекательности страны, сказал он.

По словам министра, сегодня, в условиях недофинансирования из государственного бюджета здравоохранения, очень важным является вопрос поиска и получения дополнительного финансирования от международных донорских организаций, потому Украина очень ценит помощь Глобального фонда, который был и остается основным дополнительным источником финансирования программ борьбы с ВИЧ/СПИД и туберкулезом в Украине.

Мусий акцентировал, что именно благодаря значительной финансовой поддержке Глобального фонда Украине удалось снизить уровень заболеваемости ВИЧ/СПИД. Так, начиная с 2004 года, темпы прироста заболеваемости ВИЧ-инфекцией в государстве удалось уменьшить более чем в три раза (с 24,7% в 2004 до 7,3% в 2008 году), антиретровирусная терапия (АРТ) и профилактика ВИЧ от матери ребенку стали более доступными во всех регионах Украины.

Вместе с тем министр отметил, что эффективность реализации программы борьбы с туберкулезом вызывает сомнение. «Динамика распространенности мультирезистентного туберкулеза угрожает национальной безопасности, поэтому мы будем срочно пересматривать действующие методы лечения и приводить их к лучшим европейским нормам», - отметил Мусий.

Министр также поблагодарил Глобальный фонд за возможность получить 184,6 млн долларов на период 2014-2016 годы на программы по борьбе с ВИЧ/СПИД и туберкулезом (137,3 млн дол. на компонент «СПИД» и 47,3 млн дол. на компонент «туберкулез»).

Кроме того, отметил Мусий, в ближайшее время будет утверждена обновленная Национальная программа борьбы с ВИЧ/СПИД и туберкулезом, которая расширит возможности и доступ к лечению украинских пациентов.

В свою очередь, Эдингтон поблагодарил министра за четкую позицию относительно финансирования лечения социально опасных болезней.

«Украина и Глобальный фонд являются надежными партнерами. В отличие от России, где распространение заболеваемости ВИЧ/СПИД приобретает угрожающий характер, в Украине наблюдается позитивная динамика ее снижения, и этому способствует применение заместительной терапии для больных, которая в России вне закона. И это удалось достичь благодаря стремлению Украины преодолеть эту чуму, финансированию программ по борьбе с этими болезнями и тесному сотрудничеству с Глобальным фондом», - отметил Эдингтон.

Он также добавил, что на последующие три года Глобальный фонд на борьбу с ВИЧ/СПИД и туберкулезом выделил Украине более 180 млн долларов, и это требует от украинского правительства не только определенных гарантий, но и четких действий. В частности, изменения и адаптации к мировым стандартам ряда нормативно-правовых актов, что позволит расширить сотрудничество, повысить финансирование ряда медицинских проектов и развить успех в борьбе с социально опасными болезнями, подчеркнул Эдингтон.