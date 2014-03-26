Почему может болеть желудок

Создать проблемы своему желудку можно двумя способами: во-первых, если есть слишком много жирной, сладкой или горячей пищи и, к тому же, очень быстро. Во-вторых, во время еды, особенно если это еще и перед телевизором, добавлять во все негативные эмоции: такие как злость, печаль, страх – блюда совершенно не перевариваемые, пишет Lady.tochka.net.

Даже когда появляются первые признаки заболеваний, визит к врачу откладывается до последнего. Однако боли и изжоги не являются болезнью, они всего лишь симптомы, тревожные сообщения того, что в желудке начались нарушения, способные угрожать здоровью.

Боли в области желудка имеют различный характер, так как зависят от конкретного заболевания. Если у вас постоянный дискомфорт и нет никаких интенсивных болей, то это может свидетельствовать о хроническом гастрите.

Режущие и очень сильные боли могут указывать на язву желудка или двенадцатиперстной кишки.

Если же в течение некоторого периода вы заметили изменение характера боли, то это может сигнализировать об осложнении протекающего заболевании. Но не забывайте, что окончательный диагноз нельзя поставить по характеру боли.

Выделяют такие основные причины болей в желудке:

Гастрит, который может быть шести типов.

Первый тип – это бактериальный гастрит, причиной которого является микроорганизм Helicobacter, при попадании в организм он вызывает ряд нарушений.

Второй тип гастрита – это острый стрессовый, причиной появления которого могут быть самые разные стрессы, тяжелые травмы и заболевания.

Третьей разновидностью этого заболевания является эрозийный гастрит, его возникновение вызывает длительное употребление лекарств, острой и жаренной пищи, алкоголя и т.д.

Четвертый тип гастрита – это вирусный или грибковый.

Пятый – эозинофильный гастрит, в большинстве случаев появляется вследствие аллергической реакции.

Шестой – атрофический гастрит, причиной его возникновения является истончение слизистой оболочки желудка.

Язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки.

Рак желудка.

Полипы желудка – это скопление клеток, которые образуются на внутренней поверхности желудка. Является редким заболеванием.

Боли в области желудка могут появиться и по другим причинам, таким как переедание, запор, несварение, после физической нагрузки. Нельзя забывать о пищевом отравлении, которое проявляется расстройством пищеварения, болью, повышением температуры . Если человек болен пневмонией или ангиной, то эти заболевания также могут сопровождаться болями со стороны органов пищеварительной системы

Конечно, очень важно снять боль в желудке, но прежде чем приступать к лечению болевого синдрома желудочно-кишечного тракта, важно установить причину. И только после установления правильного диагноза лечение боли в желудке может быть назначено грамотно.

Для этого нужно обратиться к своему лечащему врачу. Самолечение в данной ситуации может сильно навредить. Возможно, причина кроется совсем не в желудочном отделе. Поэтому врач-гастроэнтеролог может назначить комплексное обследование, чтобы выяснить причину болей: ведь причина может быть не в самом желудке, а в поджелудочной железе, печени, желчном пузыре, кишечнике.

Важно знать и всегда помнить, что точный и правильный диагноз может поставить лишь квалифицированный специалист.