В Крыму "национализировали" санатории и курортно-лечебные комплексы

Государственный совет непризнанной Республики Крым создал Крымское республиканское объединение санаториев и курортно-оздоровительных комплексов региона. Его передали в сферу управления Управделами Госсовета РК. Директором объединения назначили Валерия Коваленко.

Фонду имущества Республики Крым поручено до 15 апреля провести инвентаризацию имущества целостных имущественных комплексов и структурных подразделений (по состоянию на 1 января 2014 года).

На прошлой неделе, после так называемого "вхождения" Крыма в РФ, распущенный Верховной Радой Украины крымский Совет заявил о намерении создать республиканское объединение на базе курортно-оздоровительного комплекса "Россия" и национализируемых здравниц категории 4-5 звезд: "Нижняя Ореанда", "Дюльбер", "Пивденный", "Днепр", "Жемчужина" и т.д.

Функции объединения: координация финансово-хозяйственной и экономической деятельности объектов; распоряжение имуществом и финансами участников объединения; проведение кампании, направленной на расширение рамок курортного сезона; обеспечение рекламными услугами; реализация инвестиционных программ и т.д.

Украинская правда