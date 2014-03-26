В Украине растет количество больных эпилепсией детей - Минздрав

В Украине растет количество больных эпилепсией детей.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный внештатный специалист Минздрава Украины по специальности «детская неврология», директор Украинского медицинского центра реабилитации детей с органическими поражениями нервной системы Минздрава Украины Владимир Мартынюк на пресс-конференции, посвященной Всемирному дню борьбы с эпилепсией.

По словам детского невролога, в целом в нашей стране 168 230 детей с ограничениями жизнедеятельности, из них в почти 100 тыс. детей ограничения связанные с патологиями нервной системы.

«Это дети с когнитивной недостаточностью, аутизмом, с ДЦП - около 20 тысяч. Детей с эпилептической болезнью - почти 26 тысяч. За последний год число этих детей в Украине увеличились на 3,5 тысячи. То, что детей с эпилептической болезнью из года в год становится больше – плохая тенденция», - сказал Мартынюк.

Ссылаясь на мировую статистику, детский невролог отметил, что по мировой статистике, 5 из 100 детей в той или той мере переносили пароксизмальное состояние.

«Каждый десятый случай вызова скорой медицинской детской помощи – это к ребенку с судорогами. Это чрезвычайно серьезная проблема», - сказал врач.

Справка УНИАН. Ежегодно 26 марта в мире отмечают День больных эпилепсией. Отмечать эту дату под названием «Фиолетовый день» в 2008 году предложила 9-летняя девочка Кессиди Меган, страдающая эпилепсией, чтобы показать, что люди с таким диагнозом такие же, как и здоровые.

Инициативу Кессиди поддержали в разных странах мира. С 2009 года каждый год 26 марта активисты распространяют информацию об эпилепсии и необходимой первой помощи людям с этим заболеванием. На аукционах, ярмарках и спортивных мероприятиях собирают средства для помощи людям с этим диагнозом.

Эпилепсия - психическое заболевание с хроническим течением, характеризующееся приступами расстройств сознания, которые в большей части сопровождаются общими судорогами. По нынешним представлениям, эпилепсия считается хроническим полиэетилогическим заболеванием головного мозга, которое характеризуется пароксизмальными проявлениями, - судорожными и безсудорожными, эмоциональными и психопатологическими расстройствами. От эпилепсии, как болезни, следует отличать эпилептические синдромы при текущих органических заболеваниях мозга и острых токсичных или токсико-инфекционных процессах, а также эпилептические реакции - единичные эпизоды при действии чрезвычайной для данного субъекта вредности (инфекции, интоксикации).

Эпилептический приступ начинается внезапно, иногда у больного возникает предчувствие его (т.нз. эпилептическая аура), головная боль, раздражительность и тому подобное. Различают генуинную эпилепсию (вродженная, истинная, или эпилептическая болезнь) и симптоматическую (вызываемую заболеваниями головного мозга — опухолями, травмами, хроническим алкоголизмом, инфекционными заболеваниями и тому подобное).

При эпилепсии нарушается деятельность нервной системы, изменяется психика, снижаются умственные способности.