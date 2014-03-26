Пациентские организации требуют повысить акцизы на табак и алкоголь

На площади возле здания Верховной Рады проходит акция с требованием проголосовать за повышение акцизов на табак и алкогольные напитки.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции написали на мостовой: “26.03.2014 1607 людей умрет”.

Они также держат плакаты с лозунгами: “Депутаты, не ходите по трупам!” и Деньги на лечение спрятаны в сигаретах и водке!”.

В листовках, которые раздают участники акции отмечается, что “1607 людей умирает ежедневно из-за отсутствия лекарств. Акцизы спасут их жизни”.

Так, в листовке содержится призыв проголосовать, в частности, за законопроект “О внесении изменений в государственный бюджет 2014 о компенсации недофинансирования медицинскому сектору, согласно потребностям на здравоохранение, представленным Минздравом Украины на 2014 год” и “О повышении акцизов на табак и алкогольные напитки, как источники привлечения средств на лекарства в государственный бюджет Украины”.

Отмечается, что предложенные повышения акцизов приведут к повышению цены на всю алкогольную продукцию на 10%, а табачную - на 20%.

“Такие минимальные повышения позволят дополнительно привлечь в бюджет Украины 5 млрд. грн уже в 2014 году. 3,2 млрд грн из этих привлеченных средств предлагается использовать для покрытия дефицита бюджета на закупку лекарств для смертельно больных украинцев, среди которых, — онкобольные, ВИЛ-инфицированные, больные туберкулезом, гепатитом, сахарным диабетом, почечной недостаточностью и другими болезнями, многие из которых - дети”, - говорится в листовке.

Также у здания комитетов ВР на асфальте нарисованы контуры тел людей, наподобие того, как мелом обводят трупы.