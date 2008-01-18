В Британии разрешили скрещивать людей с животными

Британская служба по оплодотворению человека и эмбриологии (Human Fertilisation and Embryology Authority, HFEA) в четверг, 17 января, разрешила двум научным организациям страны создание эмбрионов-гибридов человека и животного, говорится в сообщении ведомства.

Заявки в службу подали два ведущих научно-исследовательских центра страны в области эмбриологии - университет Ньюкасла и лондонский Кингс-колледж.

"Лицензионный комитет HFEA постановил, что две заявки удовлетворяют всем требованиям закона, и выдал двум этим организациям годовые исследовательские лицензии при соблюдении ряда условий", - отмечается в сообщении.

Главным из них является срок жизни созданных гибридных эмбрионов человека и животных, который ограничен 14 днями. После этого они должны быть уничтожены.

По-прежнему нелегальным остается приживление эмбрионов в организм женщины для вынашивания.

Сами ученые уже заявили, что выращивание гибридных эмбрионов поможет подробнее изучить механизмы формирования тканей организма из стволовых клеток эмбриона.

Ранее подобные исследования проводились на человеческих яйцеклетках, оставшихся после искусственного оплодотворения, но они зачастую были недостаточно качественными и не были доступны в достаточном для изучения количестве.

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