Установив рекорд в ледяной воде, ”морж” очутился в больнице

Увлечение ледяными ваннами зло пошутило с черкасским моржом и изобретателем спасательно-лечебного жилета своего имени Александром Толбатовым.

Стремясь установить личный рекорд по пребыванию в ледяной воде, 61-летний Александр Николаевич провел в полынье при температуре воды +1 градус 55 минут. Это при том, что без вреда для здоровья нетренированный человек может выдержать такую купель 4-5 минут.

Пенсионер рекорд установил, но событие чуть ли не превратилось в трагедию – герою стало плохо. "Скорая" госпитализировала мужчину в городскую больнице в достаточно тяжелом состоянии. Но сейчас Александру Толбатову уже лучше.

– Моржевание – путь к оздоровлению, но следует помнить, что возможности организма не безграничны, и подходить к этому следует очень взвешенно, – подчеркивает главный областной внештатный терапевт Владимир Казмирук. – Прежде чем начать процедуры, необходимо посоветоваться с врачом!

pres-centr.ck.ua