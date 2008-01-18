Американские ученые создали клонированные эмбрионы человека

В Калифорнии группе ученых удалось создать из обычных клеток кожи эмбрионы, полученные путем клонирования двух человек, сообщает журнал Stem cells (Стволовые клетки).

Ученые сообщают, что результаты данного эксперимента помогут науке приблизиться к возможности создания ценных стволовых клеток. Подобные клетки, полученные из крови, собранной из пуповины новорожденных, позволяет лечить лейкемию и другие тяжелые заболевания, которые требуют трансплантации костного мозга.

Как известно, преимущество стволовых клеток состоит в том, что в случае их использования ниже вероятность отторжения пересаженных клеток организмом реципиента.

Только что полученные калифорнийские учеными эмбрионы не являются источником стволовых клеток, поэтому некоторые эксперты скептически относятся к результату эксперимента. "Я бы не стал говорить, что в этой работе есть что-то революционно новое. Получить цепочку стволовых клеток из клонированных эмбрионов еще только предстоит", - говорит Даг Мелтон, представитель Гарвардского нститута изучения стволовых клеток.

В настоящее время получение стволовых клеток из эмбрионов человека во многих странах запрещено по религиозным и этическим соображениям.

Напомним, что в 2005 году британские ученые заявили о том, что им удалось получить клонированный эмбрион. Тогда специалисты смогли вырастить его до стадии, когда из него можно было получать новые стволовые клетки, однако сделать это так и не удалось.

Отметим, что к настоящему времени ученым удалось клонировать свиней с использованием стволовых клеток костного мозга, клонировать кролика из клеток эмбриона, а также клонировать сперматозоиды.

РИА Новости