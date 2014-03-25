Минздрав закупил запрещенную вакцину на 6,5 млн грн

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГПУ со ссылкой на Главное управление защиты прав и свобод граждан и интересов государства, проверкой установлено, что в декабре 2012 года заместитель министра здравоохранения, действуя в интересах одной из отечественных коммерческих структур, подписал платежные поручения на приобретение запрещенной вакцины, то есть перечислил 6,5 млн грн за указанные лекарства, заведомо зная, что их обращение и реализация были остановлены контролирующими органами в связи с обоснованными сомнениями в их качестве.

Проверкой установлено, что указанное должностное лицо, зная о запрете на обращение таких вакцин, дало указание подчиненным подготовить платежные документы в органы Государственного казначейства. Несмотря на то, что прошло более 15 месяцев со времени оплаты, вакцины государству не поставлены, а должностные лица Минздрава Украины в суд о возвращении средств не обращались.

Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований, начато уголовное производство в отношении указанного высокопоставленного должностного лица по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия, карается лишениям свободы на срок от 5 до 8 лет).

Органами прокуратуры с привлечением специалистов Антимонопольного комитета и Государственной финансовой инспекции проверяется законность проведения и обоснованность цен на лекарства и медоборудование по другим процедурам государственных закупок, проведенных в Минздраве в 2010-2014 годах, на сумму более 4 млрд грн.