Как быстро избавиться от икоты

Способы избавления от икоты направлены на стимуляцию пищеварительной системы и ротоглотки, а также на увеличение двуокиси углерода в крови и подавление нервных импульсов, вызывающих сокращение диафрагмы.

Попробуй вызвать у себя рвотное движение (хватит одного, совсем легкого).

Съешь чайную ложку сахара. Малышам обычно дают несколько глотков сладкой воды.

Поможет вдыхание эфирного масла душицы (нанеси 2-3 капли на зону декольте).

Сядь на стул, закрой глаза и сцепи руки за спиной. Пусть кто-то напоит тебя водой з стакана.

Найди причину рассмеяться: при смехе диафрагма сокращается, и икота проходит.

Быстро дыши в бумажный (не пластиковый!) пакет - увеличится содержание углерода в крови.

Сильно сдави руками несколько раз область диафрагмы - зону чуть выше пояса.

Задержи дыхание и соедини на обеих руках мизинцы с большими пальцами, образуя два кольца. Держи до тех пор, пока икота не пройдет.