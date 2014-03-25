Как быстро избавиться от икоты

14:52, 25 марта 2014
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Способы избавления от икоты направлены на стимуляцию пищеварительной системы и ротоглотки, а также на увеличение двуокиси углерода в крови и подавление нервных импульсов, вызывающих сокращение диафрагмы. 

Попробуй вызвать у себя рвотное движение (хватит одного, совсем легкого). 

Съешь чайную ложку сахара. Малышам обычно дают несколько глотков сладкой воды. 

Поможет вдыхание эфирного масла душицы (нанеси 2-3 капли на зону декольте). 

Сядь на стул, закрой глаза и сцепи руки за спиной. Пусть кто-то напоит тебя водой з стакана. 

Найди причину рассмеяться: при смехе диафрагма сокращается, и икота проходит. 

Быстро дыши в бумажный (не пластиковый!) пакет - увеличится содержание углерода в крови. 

Сильно сдави руками несколько раз область диафрагмы - зону чуть выше пояса. 

Задержи дыхание и соедини на обеих руках мизинцы с большими пальцами, образуя два кольца. Держи до тех пор, пока икота не пройдет. 

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