Донорство полезно для здоровья

В эксперименте принимали участие две с половиной тысячи человек, возраст которых был в пределах от 43 лет до 61 года, пишет diver-sant.ru.

Ученые выяснили, что сдача умеренной дозы крови способствует укреплению иммунитета, повышению скорости регенерации клеток крови и сопротивляемости организма инфекциям. Также доноры менее подвержены таким заболеваниям, как инсульт или инфаркт миокарда, и имеют меньше проблем с сердечно-сосудистой системой в целом.

Это объясняется тем, что сдача крови приводит к самообновлению крови, что позитивно сказывается в плане профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, желудочных и кишечных болезней, нарушений в работе иммунной системы, печени и поджелудочной железы. Каждая сдача крови является небольшим стрессом для организма, как и при занятиях спортом. Организм привыкает к таким микрострессам и становится более приспособленным к внешним воздействиям.