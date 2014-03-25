Пилотный проект по регулированию цен на препараты инсулина стартует в 2015 году
11:55, 25 марта 2014Страна
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Вступило в силу, принятое 5 марта 2014 года на заседании Правительства, постановление Кабинета Министров Украины № 73 «О внесении изменений в некоторые постановления Кабинета Министров Украины»
Как сообщили УНИАН в Минздраве, указанный документ предусматривает перенос сроков реализации пилотного проекта по введению государственного регулирования цен на препараты инсулина и признал потерю силу некоторых актов Кабинета Министров Украины по вопросам реализации в 2014 году этого пилотного проекта.
Согласно постановлению, органы исполнительной власти должны подготовить проект решения Правительства, которым будет введен возмещения стоимости препаратов инсулина с 1 января 2015 года.
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