Все больницы Киева будут оказывать медпомощь крымчанам. Телефоны координаторов

Скорая и неотложная медицинская помощь жителям АР Крым предоставляется Центром экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. Для вызова бригады скорой или врачей неотложной медицинской помощи надо позвонить по телефону «103», назвать адрес пребывания, симптомы, вызывающие обеспокоенность, и ответить на уточняющие вопросы оператора.

Для получения амбулаторно-поликлинической помощи детям, взрослым и беременным женщинам необходимо обратиться в Центр первичной медико-санитарной помощи по месту фактического жительства, написать заявление для постановки на учет и медицинского обслуживания. При себе желательно иметь документы, подтверждающие личность, и медицинские документы (в случае их наличия).

Важно! Отсутствие документов не является основанием для отказа в предоставлении квалифицированной медицинской помощи.

Адреса и телефоны ближайших медицинских учреждений первичного звена можно узнать у оперативного дежурного Департамента здравоохранения Киева по телефону (044) 278-46-40 или непосредственно по телефонам координаторов районных управлений здравоохранения.

Координаторы от районных управлений здравоохранения г.Киев:

Дарницкий РУОЗ: Главный специалист лечебно-статистического отдела Ставицкая Оксана Михайловна, тел.: (097) 290-08-61, 564-41-87;

Оболонский РУОЗ: Начальник медицинского отдела Маревская Мария Александровна, тел: (097) 311-04-75;

Голосеевский РУОЗ: Заместитель начальника управления - начальник отдела Фещенко Юлия Валерьевна, тел.: (093) 770-43-91; 259-90-59;

Святошинский РУОЗ: Главный специалист - Мингазутдинова Марьяна Тимуровна, тел.: (066) 633-65-59, 450-93-24;

Днепровский РУОЗ: Коропецкий Владимир Васильевич, тел. (097) 195-95-38, 517-23-01;

Шевченковской РУОЗ: Заместитель директора по медицинской части КНП «ЦПМСП № 3» Штепа Людмила Дмитриевна, тел.: (097) 226-45-42, 440-46-44;

Деснянский РУОЗ: Главный специалист Шабшаихес Яна Лазаревна, моб. (093) 001-67-32;

Соломенский РУОЗ: Главный специалист Рыбак Ирина Викторовна, тел.: 207-09-25, моб. тел.: (098) 442-02-50;

Печерский РУОЗ: Заместитель начальника управления Куреньов Виктор Иванович, тел: (050) 144-06-43, 529-32-17;

Подольский РУОЗ: Заместитель начальника управления Маркуш Василий Иванович, моб. тел.: (067) 100-46-69, (050) 475-45-15.

Стационарная медицинская помощь (госпитализация, пребывание в больницах) гражданам АР Крым, прибывшие для временного проживания в г. Киев, предоставляется бесплатно во всех без исключения медицинских учреждениях, подчиненных Департамента здравоохранения г. Киева, по направлению врачей амбулаторно-поликлинических учреждений.