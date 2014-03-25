ЮНИСЕФ поможет Украине реформировать систему государственных закупок

Как сообщили УНИАН в Минздраве, об этом шла речь во время встречи Министра здравоохранения Украины Олега Мусия с председателем Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Украине Юкие Мокуо.

По словам Юкие Мокуо, работа фонда в Украине базируется на «трех китах» -помощь в организации закупок иммунобиологических препаратов, содействие охране здоровья материнства и детства и организация коммуникаций в этих направлениях. Но особое внимание специалисты ЮНИСЕФ уделяется именно вопросам закупок вакцин.

«Системе государственных закупок иммунобиологических препаратов, что ныне действует в МОЗ Украины, присущи коррупционные черты, в них отсутствует планирование и прогнозирование. Поэтому Украина закупает вакцины в 2-3 дороже, чем цивилизованные страны мира. ЮНИСЕФ владеет эксклюзивной системой оценки государственных закупок и готов поделиться этими наработками со специалистами Минздрава, чтобы повысить эффективность тендерной политики и приблизить закупки в сфере здравоохранения к лучшим мировым стандартам,» - предложила Юкие Мокуо.

Мусий высоко оценил инициативу фонда в Украине и заверил Юкие Мокуо, что Минздрав и в дальнейшем будет углублять и расширять сотрудничество. Образцом такой плодотворной работы ЮНИСЕФ и Министерства он назвал проект «Больница доброжелательная к ребенку», реализация которого значительно повысила качество заботы о маленьких пациентов.

«Опыт ЮНИСЕФ для нас важен и бесценен в сохранении здоровья детей, планирования семьи, улучшения демографической ситуации. Поэтому мы возлагаем надежду на помощь фонда, в частности, в подготовке нового Национального календаря прививок, развитии сети перинатальных центров и профилактики заболеваний среди детей и подростков», - отметил Мусий.