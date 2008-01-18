Американцы рожают больше всех в мире

Уровень рождаемости в США достиг своего пика за последние 45 лет. Америка сейчас переживает что-то вроде «беби-бума», особенно в сравнении с западно-европейскими и многими другими странами.

Предварительные данные за 2006 года свидетельствуют, что общее количество новорожденных в США выросло на 3%, а сегодня уровень рождаемости в этой стране выше, чем в любой стране Западной Европы, Австралии, Канады или Японии.

Увеличение рождаемости наблюдается во всех возрастных группах сразу, даже среди тех, кому уже за 40. Версий, почему сложилась подобная ситуация, существует несколько.

Одним из главных факторов специалисты называют рост латиноамериканского населения США, на которое сегодня приходится почти четверть всех младенцев. Согласно исследованиям, иммигранты рожают больше, зная, что их дети автоматически станут американскими гражданами.

Однако расами и этническим происхождением родителей все не объяснишь. Белые американки, к примеру, рожают чаще, чем белые европейки, хотя во многих европейских странах действуют меры, направленные на поощрение деторождения.

Существует мнение и о культурной составляющей: американцы лучше относятся к детям, чем жители многих других западных стран, и на повышение собственного благосостояния они реагируют фразой: «Дорогая, а давай заведем еще одного ребенка». Кроме этого, американские мужья более охотно занимаются уходом за детьми, чем, к примеру, итальянцы или японцы, и поэтому американские пары с большей вероятностью сохраняют нежелательную беременность.

Свою роль играют также снижение использования контрацепции и действующее в некоторых штатах ограничение на доступ к абортам.

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