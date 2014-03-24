Сегодня происходят магнитные бури

Надеемся, метеозависимым людям пригодится наш прогноз, пишет Lady.tochka.net.

Магнитные бури в марте 2014 года:

Начало весны и первый весенний месяц порадует нас отсутствием серьезных магнитных бурь. В марте 2014 года Солнце побеспокоит жителей Земли непродолжительное время, в остальные дни метеообстановка будет спокойной.

Незначительные магнитные колебания ожидаются 8, 23, 24 и 26 марта.

Магнитные бури в марте 2014 года – причина возникновения

Геомагнитные возмущения на нашей планете периодически происходят из-за процессов, возникающих на Солнце, особенно в области темных пятен. Во время солнечных вспышек частицы плазмы с огромной скоростью вырываются в космос и, достигая нижних слоев земной атмосферы, вызывают бури на Земле.

Магнитные бури в марте 2014 года – плохое самочувствие

Во время магнитных бурь чувствительные к ним люди часто испытывают головные боли, бессонницу, нарушение работы сердечнососудистой системы, обострение хронических заболеваний, снижение работоспособности, упадок сил, повышение адреналина в крови, стрессы и депрессии.

Реакция организма на магнитные бури у каждого человека разная. Почему солнечная активность так сильно влияет на наш организм, наукой до сих пор досконально не изучено. Считается, что причиной плохого самочувствия человека может быть состояние его здоровья на данный момент. Здоровы мы или больны, в каком состоянии наш иммунитет, страдаем ли мы от депрессии или иных психических расстройств – все эти факторы влияют на то, как мы перенесем очередную магнитную бурю.

Кроме того немаловажным фактором является мнительность. Считается, что лишь 10% человечества по-настоящему страдает от избыточной солнечной активности, а остальные 90%, ознакомившись с прогнозом магнитных бурь на ближайший период, придумывают себе симптомы и верят в них.

Так ли это на самом деле – решать и проверять тебе. Мы же можем посоветовать, как вести себя во время магнитных бурь в марте 2014 года.

Чтобы легче пережить магнитные бури в марте 2014 года, старайся придерживаться следующих рекомендаций:

ограничь работу, требующую повышенного внимания и сосредоточенности, или отложи ее на другое время;

не принимай участия в ссорах и разборках;

больше отдыхай и гуляй на свежем воздухе, а тяжелую физическую нагрузку постарайся снизить;

принимай контрастный душ;

следи за своим артериальным давлением;

для снижения нервозности пей успокоительные средства: валериану, пустырник, боярышник, шалфей, успокаивающие чаи;

выполняй рекомендации своего лечащего врача и всегда имей при себе необходимые лекарства;

питайся правильно, чтобы снизить уровень холестерина в крови. Рекомендуется растительная диета, употребление натуральных соков, отваров, цикория, молочная диета и нежирное мясо. Исключи в этот период прием алкоголя.