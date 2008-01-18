В Молдавии будет создана сеть государственных аптек

В Молдавии принято решение о создании в 2008г. на всей территории страны сети государственных аптек. В соответствии с концепцией, которую одобрил кабинет министров, государственная аптечная сеть будет создана на основе АО Sanfarm-Prim, Farmaco и других предприятий, в которых государство владеет контрольным пакетом акций.

Как заявил журналистам министр экономики и торговли Молдавии Игорь Додон, закупая медикаменты оптом и контролируя их реализацию, государство намерено создать реальную конкуренцию существующим частным аптекам и существенно снизить цены на необходимые медицинские лекарства и препараты. По его словам, предприятия, на базе которых будет создана сеть аптек, уже располагают необходимыми складами для хранения медикаментов и имеют возможности по их развитию. Как уточнил министр, экономические агенты, которые будут участвовать в открытии государственных аптек, не будут пользоваться льготами и независимо от того, располагают ли государственным, частным или смешанным капиталом, они будут работать в условиях равной конкуренции.

Планируется, что филиал сети государственных аптек будет открыт в каждом населенном пункте Молдавии, в том числе сельском, в зависимости от потребностей населенного пункта. Реализация проекта начнется в начале II квартала 2008г., чтобы уже в текущем году большинство аптек начало работать.

В настоящее время примерно в 60% сел Молдавии нет аптечных пунктов, а остальные села обслуживаются аптечными филиалами при районных больницах.

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