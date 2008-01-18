В Крыму выявили высокопатогенный птичий грипп

От Государственного комитета ветеринарной медицины поступило сообщение о лабораторном подтверждении Государственным научно-исследовательским институтом по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе факта выявления высокопатогенного гриппа птицы (вирус типа А субтипа Н5N1) в птицеводческом хозяйстве ЧП «Лобзенко» село Ривне Красногвардейского района АР Крым.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в хозяйстве, где содержится около 25 тысяч голов кур, с 15 по 17 января была зафиксирована гибель 153 голов птицы.

Главным управлением МЧС Украины в АР Крым совместно со специалистами Управления ветеринарной медицины АР Крым, сотрудниками ветеринарной милиции и органов местного самоуправления проведено эпизоотологическое обследование хозяйства, организован временный ветеринарно-санитарный пост.

С целью недопущения распространения возможной вирусной инфекции запрещен вывоз с территории хозяйства птицы и продукции птицеводства, введены карантинные ограничения. В АР Крым создан резерв сил и средств для оперативного реагирования на случай осложнения эпизоотической обстановки. Силами специалистов МЧС и ветеринарной медицины проводятся подворные обходы всех работников предприятия, разъяснительная работа об опасности распространения и риске возникновения заболевания птичьим гриппом.

18 января планируется проведение заседания комиссии территориально-экологической безопасности (ТЭБ) и ЧС Совета Министров АР Крым и Республиканской противоэпизоотической комиссии.

В Министерстве в круглосуточном режиме работает оперативная группа.

Общую координацию действий осуществляет министр МЧС Владимир ШАНДРА.