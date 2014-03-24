В Украине смертность от туберкулеза за последние 5 лет снизилась на 33%

В Украине стабилизированы уровни заболеваемости и смертности в результате туберкулеза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в Министерстве здравоохранения Украины, посвященной Всемирному дню борьбы с туберкулезом.

Участники мероприятия проинформировали, что на протяжении последних 5 лет заболеваемость туберкулезом снизилась на 7%, смертность от туберкулеза снизилась на 33%. По итогам 2013 года наблюдается стабилизация и снижение уровня заболеваемости туберкулезом во всех регионах Украины, кроме Волынской и Черниговской областей и города Киев.

В 2013 году активными формами туберкулеза в Украине заболели 30 тыс. 819 человек. Показатель заболеваемости в 2013 - 67,9 на 100 тысяч населения, это на 0,3% меньше по сравнению с 2012 годом, смертность в результате туберкулеза в 2013 году снизилась на 6% по сравнению с предыдущими годом и составляет 14,2 на 100 тысяч населения.

По словам председателя Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-/СПИДу и других социально опасным заболеваниям Татьяны Александриной, таких положительных изменений удалось достичь благодаря целенаправленной политике в борьбе с туберкулезом.

«В Украине стандартизировано предоставление медицинских услуг. Мы движемся в Европу – пытаемся предоставлять услуги так, как нам советует международное общество. Больные туберкулезом обеспечены противотуберкулезными препаратами. А самое главное - у нас есть сегодня возможность правильно диагностировать и правильно лечить туберкулез. За средства Глобального фонда мы смогли закупить и поставить во все регионы современное медицинское оборудование, что дает возможность в кратчайшие сроки выявить резистентность и правильно начать лечение», - сказала Александрина.

В то же время она отметила, что ситуация с туберкулезом в Украине осложнена наличием мультирезистетного туберкулеза и объединенной инфекции – туберкулез и ВИЧ-инфекция.

«1800 больных мультирезистентным туберкулезом получат дорогостоящее лечение, препаратами второго ряда, закупленными в рамках реализации гранта Глобального фонда», - отметила Александрина.

Она также подчеркнула, что диагностика и лечение для жителей Украины являются бесплатными.