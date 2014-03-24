В больницах Киева остаются 137 участников акций протеста

В Киеве на лечении в учреждениях здравоохранения остаются 137 участников акций протеста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения.

На протяжении минувших суток врачи «скорой» оказали медицинскую помощь 6 участникам акций, из них трое - госпитализированы. Среди причин госпитализации – инфицированные раны, ушибы, обострения хронических заболеваний, говорится в сообщении.

Всего за период с 18 февраля, согласно оперативной информации, к врачам «скорой» за медицинской помощью обратились 1 тыс. 500 участников массовых мероприятий в центре столицы.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.