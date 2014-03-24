"Артек" отказался принимать на оздоровление украинских детей

Новое руководство международного детского лагеря "Артек" отказались от сотрудничества с Министерством соцполитики.

Об этом сообщила министр социальной политики Украины Людмила Денисова во время внеочередного заседания правительства в воскресенье.

Она отметила, что это также касается и еще двух государственных санаториев - в Симеизе и Алуште.

Денисова подчеркнула, что путевки в эти заведения покупать не будут, а детей будут оздоравливать в лагерях в других областях Украины.

"Есть, например, "Молодая гвардия" в Одессе, которая и сейчас предлагает приехать туда отдохнуть", - рассказала министр.

Она отметила, что за счет АР Крым не может быть сорвано детское оздоровление.

Но Денисова также отметила, что сейчас возникла проблема с оздоровлением и лечением инвалидов-спинальников, потому что в Крыму для этого "очень мощная база".