Минздрав усиливает контроль за оборотом кодеиносодержащих лекарств

Министерство здравоохранения Украины усиливает контроль за оборотом кодеиносодержащих лекарств.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава, об этом сегодня заявил министр здравоохранения Украины Олег Мусий на встрече с ведущими отечественными производителями лекарственных средств.

«Мы будем делать все возможное и невозможное, чтобы прекратить официальную наркоманию. Мы будем лишать лицензий аптеки и даже целые аптечные сети, которые будут продавать кодеиносодержащие лекарства без рецепта. И уже даны указания относительно мониторинга ситуации соответствующим службам» - заявил Мусий.

Он также обратился к производителям таких лекарственных средств с просьбой немедленно сообщать в Минздрав Украины о случаях повышения спроса у дистрибьюторов на такие лекарства, чтобы установить причины такого спроса.

Справка УНИАН. Кодеин используется в качестве лекарственного средства против кашля центрального действия, обычно в сочетании с другими веществами, например, с терпингидратом. имеет слабый наркотический (опиатный) и болеутоляющий эффект, в связи с чем используется также как компонент болеутоляющих лекарств (например, пенталгина).