Новое правительство будет максимально способствовать развитию украинского фармбизнеса

Новое правительство будет максимально способствовать развитию украинского фармацевтического бизнеса.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом заявил министр здравоохранения Украины Олег Мусий во время встречи с топ-менеджерами ведущих отечественных производителей лекарств.

Министр отметил, что поддержка национальных производителей остается приоритетом государственной политики, и сейчас правительство готово предложить им лучшие условия для развития и налогообложения.

Во время встречи были обсуждены проблемные вопросы досрочной и упрощенной процедуры регистрации, обращения остатков, маркировки лекарственных средств и др.

Отдельная часть разговора была посвящена возможности введения НДС на поставки лекарств и последствия введения его для бизнеса. Производители констатировали, что понимают экономическую ситуацию в стране и готовы воспринять налоговые инициативы правительства, если они будут согласованы и обсуждены с участниками рынка и спланированы заранее. По их мнению, наспех принятые налоговые решения могут дестабилизировать рынок и оставить украинцев без лекарств, а в непростое для Украины время национальная фармация должен работать стабильно.

Мусий заверил, что ввод дополнительных налогов будет взвешенным и, конечно, во временной перспективе - такую позицию он будет отстаивать перед правительством. Он призвал производителей лоббировать свои интересы через профессиональное самоуправление, потому что именно в активном участии общественности он видит основу цивилизованных и прозрачных отношений между партнерами.

Также Мусий отметил, что введение референтного ценообразования создаст равные условия для всех участников рынка, поэтому проект по лекарствам от гипертонии будет продолжен, и соответствующее постановление уже находится в правительстве.

Кроме этого, по его словам, с 1 января 2015 года подобный проект будет нацелен на лечение больных сахарным диабетом, а впоследствии, и уже есть договоренности и видение, механизм реимбурсации будет введен для больных ВИЧ/СПИД и туберкулезом. Это позволит Минздраву Украины совсем отойти от практики госзакупок и ввести общеобязательное медицинское страхование.

Министр также сообщил руководителям фармотрасли Украины о подготовке новой редакции Закона Украины «О лекарственных средствах» и пригласил специалистов рынка также присоединиться к этой законотворческой работе.