Общество Красного креста Украины получило первый транш гранта USAID для лечения туберкулеза

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе проекта USAID.

Эта деятельность будет осуществляться в восточных и южных регионах Украины в рамках сотрудничества Общества Красного креста Украины с проектом USAID «Усиление контроля за туберкулезом в Украине», говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в рамках гранта патронажные медсестры Красного креста в четырех регионах – Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях - будут ежедневно выдавать лекарства по меньшей мере 100 пациентам с диагнозом «туберкулез», которые имеют высокий риск отрыва от лечения или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, препятствующих им приходить в медицинское учреждение.

«Медсестры также будут поощрять пациентов к завершению полного курса лечения, проводя беседы с пациентами и их семьями, а также выдавая им продуктовые наборы. Вся работа ОККУ будет проводиться в тесном сотрудничестве с учреждениями противотуберкулезной службы и при координации со стороны областных управлений здравоохранения , - отмечается в сообщении.

В других регионах областные отделения ОККУ будут осуществлять информационную кампанию среди пациентов, получающих амбулаторное лечение туберкулеза: распространять информационные материалы, помогать пациентам в ведении «Дневника пациента», проводить беседы с больными туберкулезом и с членами их семей о важности соблюдения режима лечения, необходимости медицинского обследования для членов семьи, а также о главных правилах профилактики туберкулеза, прибавили в пресс-службе проект USAID.