Общество Красного креста Украины получило первый транш гранта USAID для лечения туберкулеза
Общество Красного креста Украины (ОККУ) получило первый транш из полумиллионного гранта Агентства США по международному развитию (USAID) на улучшение лечения пациентов с туберкулезом
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе проекта USAID.
Эта деятельность будет осуществляться в восточных и южных регионах Украины в рамках сотрудничества Общества Красного креста Украины с проектом USAID «Усиление контроля за туберкулезом в Украине», говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, в рамках гранта патронажные медсестры Красного креста в четырех регионах – Днепропетровской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях - будут ежедневно выдавать лекарства по меньшей мере 100 пациентам с диагнозом «туберкулез», которые имеют высокий риск отрыва от лечения или находятся в сложных жизненных обстоятельствах, препятствующих им приходить в медицинское учреждение.
«Медсестры также будут поощрять пациентов к завершению полного курса лечения, проводя беседы с пациентами и их семьями, а также выдавая им продуктовые наборы. Вся работа ОККУ будет проводиться в тесном сотрудничестве с учреждениями противотуберкулезной службы и при координации со стороны областных управлений здравоохранения , - отмечается в сообщении.
В других регионах областные отделения ОККУ будут осуществлять информационную кампанию среди пациентов, получающих амбулаторное лечение туберкулеза: распространять информационные материалы, помогать пациентам в ведении «Дневника пациента», проводить беседы с больными туберкулезом и с членами их семей о важности соблюдения режима лечения, необходимости медицинского обследования для членов семьи, а также о главных правилах профилактики туберкулеза, прибавили в пресс-службе проект USAID.