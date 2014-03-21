ООН заявляет об увеличении количества беженцев в мире

11:00, 21 марта 2014
Страна
0

 Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев сообщило о 600 тыс. беженцев в развитые страны за прошлый год, что на 28 % превышает результаты предыдущего периода и является абсолютным максимумом за десять лет

Как отмечает ВВС Украины, первое место по количеству эмигрирующих занимает Сирия, где идет гражданская война.

Так, убежища в Европе в прошлом году просили 56 тыс. сирийцев - вдвое больше, чем в 2012 году.

Россия оказалась на втором месте по количеству эмигрантов, Афганистан - на третьем.

Как отмечают в управлении, люди покидают Россию в основном из-за напряженной ситуации на Северном Кавказе.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter