Минздрав не будет распределять в Крым новые автомобили скорой помощи

Министерство здравоохранения Украины не будет распределять в Крым новые автомобили скорой помощи, закупленные Минздравом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге в Кабинете министров Украины министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

«Крым провозгласил себя независимой республикой, или каким-то другим образованием. Вроде бы принят в Россию. Я это не разделяю. Считаю Крым однозначно украинской территорией. Именно поэтому распределение автомобилей «скорой» будет выноситься на межгосударственный уровень. Если Российская федерация оплатит в полной мере эти автомобили, то она их получит для Крыма. Если нет, автомобили будут распределены между другими регионами Украины» - отметил Мусий.