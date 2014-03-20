Сокращения финансирования государственных программ в медицине не будет - Мусий

Сокращения финансирования государственных программ в медицине не будет

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

Он отметил, что, в первую очередь, речь идет о программах, которые касаются заработной платы медицинских работников.

«Зарплата будет сохранена, не уменьшена. Единственное, что она не будет повышена, как планировалось в конце года. Она останется на том же уровне. Второе, капитальные расходы, капитальные строительства корпусов, новых проектов будут заморожены до тех пор, пока в бюджете Украины не появятся дополнительные средства – либо от экономики, которая заработает, либо от иностранных инвесторов. Что касается закупки медикаментов - здесь сокращения финансирования не будет вообще. Ни одна программа в количественном понимании средств не будет сокращена. Здесь переживать не нужно», - сказал Мусий.

Он заметил, что секвестр бюджета коснется абсолютно всех отраслей. «На сегодняшний день Минфином подготовлен новый проект бюджета, где пересмотрены те или иные программы. Наши специалисты проработали предложения Минфина, мы совпадаем во взглядах на 60-70%», - сказал министр.