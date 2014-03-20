Назначение заместителей министра здравоохранения заблокировано ставленниками прежней власти

Назначение руководителей и заместителей министра здравоохранения заблокировано ставленниками прежней власти.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил министр здравоохранения Украины Олег Мусий.

"На сегодняшний день назначение руководителей и заместителей министра здравоохранения Украины, а также увольнение предыдущих практически заблокировано прежней властью. У меня нет возможности уволить заместителя министра здравоохранения, руководителя аппарата Романа Богачева, потому что он сначала написал заявление, а затем официально отозвал это заявление, зарегистрировав данные документы в Кабинете министров. Несмотря на то, что сегодня он не принимает никакого участия в управлении Минздравом. Насколько мне известно, он находится на больничном, или еще где-то. Во всяком случае, в министерстве я его не вижу», - сказал министр.

Мусий настаивает, что Богачев должен подать в отставку "как человек, который был ставленником прежней власти, был участником всех тендерных закупок и, в сущности, возглавлял коррупцию в Министерстве здравоохранения Украины".

"Я категорически никогда не соглашусь, чтобы этот человек остался на своей должности", - подчеркнул Мусий.

Министр также добавил, что по его инициативе, сегодня правоохранительные органы проводят в Минздраве комплексную проверку деятельности тендерного комитета и Богачева.

"Это проверка из ГПУ, СБУ и МВД в ближайшее время будет завершена, и дана оценка работы Богачева как председателя тендерного комитета", - сказал Мусий.