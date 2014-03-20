Всемирная ассоциация медицинского туризма предлагает Украине помощь в инвестировании здравоохранения

Всемирная ассоциация медицинского туризма считает, что Украина является очень привлекательной для иностранных инвесторов, и предлагает помощь в инвестировании заведений здравоохранения и реформировании отрасли.

Об этом заявил председатель управления Всемирной ассоциации медицинского туризма Эмин Чакмак во время встречи с министром здравоохранения Украины Олегом Мусием, сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

Чакмак проинформировал украинского министра о задачах Всемирной ассоциации медицинского туризма, которые заключаются в повышении квалификации медицинского персонала, привлечении инвестиций в сферу здравоохранения и, конечно, поиске оптимальных условий и заведений здравоохранения для лечения пациентов, которые не могут получить на своих территориях, из-за определенных юридических или организационных причин, адекватную и комплексную медицинскую помощь.

«Медицинский туризм в мире очень развит, и Украина в этом плане является очень привлекательной для иностранных инвесторов. Потому, как партнеры, хотели бы всегда быть рядом с украинцами – и в сложные, и в безоблачные времена. Именно сейчас наша организация предлагает помощь Украине в инвестировании заведений здравоохранения и реформировании отрасли, и мы готовы обсудить возможности совместной реализации ряда проектов», - сказал он.

Мусий поддержал мнение своего заграничного коллеги, отметив, что в Украине есть много привлекательных рекреационных зон с уникальными возможностями и медицинских заведений для инвестирования. Это касается Западной Украины с ее природными особенностями и тех областей, которые имеют источники минеральных и лечебных вод, природные реабилитационные центры, поэтому наша страна может стать мощным центром медицинского туризма.

«В Украине существует ряд многопрофильных больниц, которые нуждаются в инвестициях для полноценного функционирования, например, Охматдет. Также необходимо создание специализированного центра по трансплантации костного мозга, что позволит существенно экономить государственные средства на лечение таких пациентов за рубежом, и является достаточно привлекательным бизнес-проектом для привлечения пациентов из других стран. И подобных проектов для профессионального сотрудничества в Украине хватает, поскольку политика нового украинского правительства заключается в широком привлечении инвестиций, открытости к сотрудничеству с заграничными партнерами и прозрачности всех процедур», - отметил министр.

Мусий поблагодарил коллегу за проявление заботы и милосердие. Он сообщил, что количество пострадавших, которые сейчас находятся на лечении в национальных заведениях здравоохранения, постоянно снижается и им оказывается необходимая медицинская помощь в полном объеме, поэтому предложение Чакмака является очень своевременным для предоставления украинцам физической и психологической реабилитации в послеоперационных периодах.