Коллектив Киевской психбольницы решил перечислить однодневную зарплату украинским военным

Работники Киевской городской психоневрологической больницы №1 решили перечислить коллективную однодневную заработную плату в поддержку отечественной армии.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе горгосадминистрации, об этом решении медицинского персонала заявил главный врач заведения Вячеслав Мишиев.

«Медицинское сообщество просто не имеет права отстраняться от событий, которые происходят сегодня в стране. Для врача жизнь человека – наивысшая ценность. И мы хотим показать нашим военным, что всегда будем рядом с ними в их стремлении защитить украинцев», – отметил Мишиев.

Размер суммы, которая будет перечислена от каждого конкретного работника, зависит от оклада, и составит 100-170 грн. Общая же сумма ожидается в размере около 250 тыс. грн.

В профильном департаменте КГГА поддержали инициативу столичных психиатров. Сотрудники департамента выразили желание приобщиться к медикам городской психоневрологической больницы. Директор Департамента здравоохранения КГГА Виталий Мохорев отметил, что другие медицинские заведения столицы также могут перечислять средства на потребности армии.