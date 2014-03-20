ГПУ и СБУ проверяют деятельность замминистра здравоохранения Богачева - министр

Об этом сообщил министр здравоохранения Олег Мусий.

«Я инициировал проверки со стороны ГПУ и СБУ, которые уже проверяют его (Богачева) деятельность, все тендерные закупки. Вся тендерная мафия будет выведена на чистую воду. Это моя публичная позиция», - заявил министр, которого цитирует РБК-Украина.

Он подчеркнул, что все слухи о том, что Богачев может остаться в министерстве, распространяются самим Богачевым.

«Он явно пытается договориться, но это у него не получится. Я лично сделаю все, чтобы он был уволен. И не только, а привлечен к ответственности. Но он не просто отказывается писать заявление об увольнении - он его изначально написал, а потом отозвал. Это хитрость, из-за которой мы не можем его уволить именно сейчас. Но это произойдет однозначно», - заверил Мусий.

Богачев был назначен на свой нынешний пост 2 марта 2012 года указом №178/2012 президента Виктора Януковича.

Ранее в СМИ сообщалось, что тендерный комитет Минздрава под руководством Богачева помог освоить миллиард при закупке автомобиле экстренной медицинской помощи.