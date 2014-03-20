Из-за тревожных событий в стране украинцам угрожают инсульты - профессор Полищук

Многие люди, особенно старшего возраста, которые много времени в течение дня уделяют просмотру новостей о тревожных событиях в стране, телетрансляциям с горячих точек, могут получить инфаркт или инсульт, пишет Зеркало недели.

"Эмоциональный фактор является одним из пусковых механизмов развития как инфарктов, так и инсультов", — считает президент Всеукраинской ассоциации по борьбе с инсультами профессор Николай Полищук.

"В Украине ежегодно мозговыми инсультами заболевает 105-110 тысяч человек. Основные причины — гипертоническая болезнь, неконтролируемое артериальное давление, пороки сердца, диабет и табакокурение. 35-36% пациентов с инсультами имеют возраст до 60 лет", - добавил профессор.

"Сегодня сложно привести конкретные данные, отражающие ситуацию с заболеваемостью последних месяцев, однако можно однозначно сказать, что инсульты на фоне стрессовых ситуаций случаются у людей более молодого возраста", — сказал Полищук.

"Конечно, человек не может быть равнодушным к происходящему, воспринимать информацию отстраненно, но необходимо пытаться избегать эмоциональных перегрузок. Людям старшего возраста, страдающим артериальной гипертензией, советую меньше смотреть тревожные телепередачи, переключать мысли на что-то другое, заботиться о себе и своих близких. И не забывать регулярно принимать гипотензивные и успокаивающие препараты", -отметил он.

Независимо от того, участвовал человек в событиях или же смотрел их по телевизору, он все равно ощущает на себе их влияние, — говорит Людмила Боброва, практикующий психолог, член Украинского союза психологов и психотерапевтов. — Много людей сегодня находится в состоянии стресса или в постстрессовом синдроме. Они ощущают тревогу, которую нельзя передать словами и объяснить, депрессивные состояние, у них обострился страх смерти и страх за будущее близких. Люди, которые в детстве пережили войну, и люди, чьи семьи соприкоснулись с войной (Афганистан, Нагорный Карабах, Осетия, Абхазия и др. горячие точки) особенно остро переживают эту ситуацию. В эти тяжелые дни каждый в душе пережил свой Майдан, свою внутреннюю конфронтацию".

"Это отразилось и на атмосфере в семьях. Некоторые семьи сплотились, стали крепче, сжались в один "кулак". Другие, наоборот, стали слабее, погрузились в атмосферу раздражения, конфликтов. Особенно чувствительны к происходящему дети. Даже если родители ограждают их от происходящего, от потока негативных новостей, дети чувствуют общую атмосферу тревоги, слышат от взрослых тревожные новости, чувствуют недомолвки. У детей участились неврозы, панические атаки, бессонницы, тревожные состояния, что выражаются по-разному — от агрессии до беспричинной плаксивости", - отметила психолог.