Концепция развития здравоохранения Украины: обсуждение продолжается

В конце прошлого года в Киеве состоялось заседание круглого стола Совещательного совета при Комитете Верховной Рады (ВР) Украины по вопросам здравоохранения (дальше — Совещательный совет) на тему «Общественное обсуждение концепции развития здравоохранения». Активное участие в проведении мероприятия приняли представители медицинской общественности, юристы, научные работники и управленцы отрасли, которые входят в состав Совещательного совета.

Открывая круглый стол, заместитель руководителя секретариата Комитета ВР по вопросам здравоохранения Олег Виноградов отметил, что этой встрече предшествовала значительная подготовительная работа. Было проведено заседание центрального совещательного органа Совещательного совета, во время которого участники пришли к единой мысли о том, что реформирование отрасли здравоохранения в Украине необходимо начинать именно с разработки концепции, в которой будут сформулированы неотложные проблемы и очерчены основные направления их решения. В основу концепции, по мнению докладчика, нужно положить такие 3 модели: финансирование, управление и экономически-правовое обеспечение отрасли здравоохранения Украины, варианты которых и были рассмотрены во время заседания круглого стола и отображены в его решении.

Секретарь сектора предоставления медицинской помощи, главный врач кожно-венерологического диспансера № 1 Днепровского района г. Киева, председатель Киевской городской организации работодателей в отрасли здравоохранения Владимир Симоненко подчеркнул, что главным вопросом, который необходимо решить для успешного развития отрасли здравоохранения Украины, финансовое. При этом в изменениях нуждаются как размеры финансирования (они очевидно недостаточные), так и то, каким образом эти средства распределяются. Из всех моделей, которые существуют в отрасли здравоохранения разных стран мира, для Украины больше всего подходит бюджетно-страховая, при которой финансирование осуществляется из разных источников.

Важным также есть вопрос о разделении ответственности, при которой врач отвечает за качество медицинской помощи, за здоровье пациента — сам пациент, а за здравоохранение и здоровье нации — государство. При этом объем ответственности врача не может превышать размер финансирования его работы, государство и общество не имеют права требовать от медицинских работников непрофинансированной медицинской помощи.

Важным также есть вопрос об организации предоставления медицинской помощи, то есть правила взаимоотношений между всеми участниками этого процесса, главными из которых есть пациент (заказчик) и медицинский работник, а государство в лице судебной системы должно выступать арбитром. В нем также должны принимать участие организации защиты прав пациентов, медицинские общественные организации и Совещательный совет, который объединяет всех его участников. Главным заказчиком медицинской помощи (услуги) является пациент, и он имеет право определять, к какому врачу обращаться. Главный заказчик может финансировать медицинскую услугу, которая предоставляется, через уполномоченный им орган, государственные учреждения, страховые компании или непосредственно. По мнению работников сектора предоставления медицинской помощи, пациент также имеет право требовать возмещения причиненного вреда, если услуга, которую он получил, была им оплачена, но не может требовать возмещения, если вред был нанесен во время предоставления неотложной помощи ради его спасения, и ее невозможно было избежать.

Главный предоставитель медицинской помощи (медицинский работник) обязан предоставлять ее исключительно в пределах оплаты. Было указано на необходимость разработать перечень случаев, при которых врач может отказать в предоставлении медицинской помощи. Главный предоставитель должен иметь право при определенных обстоятельствах требовать от заказчика (пациента) возмещения причиненного ему вреда.

Медицинские общественные организации разрабатывают правила взаимодействия, законопроекты, подзаконные нормативные акты, стандарты, протоколы и тому подобное, согласовывают программы страхования, разрабатывают этические нормы поведения медицинских работников, контролируют их соблюдение, защищают профессиональные, экономические и социальные интересы предоставителей медицинских услуг, сотрудничают с организациями защиты прав пациентов.

Государство должно создавать условия для цивилизованных отношений между главными участниками процесса предоставления медицинской помощи, при этом не вмешиваться в него, также она утверждает правила игры, учитывая позиции всех участников вышеупомянутого процесса, выполняет функции арбитра при решении споров между ними с привлечением их уполномоченных представителей.

Все это, по мнению представителей сектору, должно быть основой, на которой будет создаваться законодательство, которое будет регулировать взаимоотношения между участниками процесса предоставления медицинской помощи.

Таким образом, при бюджетно-страховой модели финансирования отрасли здравоохранения минимизируются полномочия государства в управлении процессом предоставления медицинской помощи и передаются главным участникам процесса: пациентам, медицинским работникам и общественным организациям.

Олег Мусий, председатель общественного совета при Минздраве Украины, вице-президент федерации украинских врачебных обществ, президент Украинского врачебного общества отметил, что его доклад — лишь видение концепции частью представителей медицинской общественности, и выразил надежду на помощь и критические замечания со стороны собравшихся, которые будут обязательно учтены.

По мнению представителей сектора законодательных инициатив, концепция должна основываться на 4 основных и многих дополнительных принципах. Первый из основных — изменение модели финансирования отрасли из бюджетной, которая существует сегодня, на бюджетно-страховую. Необходимо определить, какую частицу в общем объеме средств, которые тратятся на здравоохранение, будет составлять бюджетное финансирование, которую — общеобязательное медицинское страхование, а которую — добровольное медицинское страхование. Второй — изменение существующей модели управления охраной здоровья. Сегодня единственным руководящим органом в этой отрасли (монопольным) является МОЗ Украины. Эту командно-административную модель управления необходимо изменить на уже существующую во многих странах мира общественно-административную или общественно-административную, при которой часть полномочий государства передается профессиональным самоуправляющимся организациям. В первую очередь это должны быть самоуправляющиеся организации врачей, к которым впоследствии присоединятся аналогичные профессиональные объединения медицинских сестер, фармацевтов, медицинских психологов и других специалистов, которые работают в этой отрасли. Кроме того, в отрасли здравоохранения к управлению необходимо привлекать общественные организации как медицинских работников, так и те, которые защищают права пациентов, а также профсоюзы. Третий основной шаг — создание единственного медицинского пространства, которое должно заключаться в делегировании местным обществам максимальных полномочий в сфере управления отраслью здравоохранения. При этом при участии профессиональных самоуправляющихся организаций и Минздрава Украины нужно создать стандарты и протоколы предоставления медицинской помощи, обязательные для выполнения, а со стороны государства должен осуществляться контроль за медицинским страхованием. Четвертый, основной, пункт — изменения в правовом и кадровом обеспечении отрасли. О. Мусий отметил, что вопрос обеспечения кадрами в здравоохранении с каждым годом появляется все острее, и если не будет предпринято срочных мероприятий, то в ближайшем будущем в украинских больницах будут работать эмигранты из менее развитых стран. Относительно законодательного обеспечения деятельности отрасли, то кроме разработки проектов законодательных и нормативно-правовых актов, обязательно нужно учитывать механизм их внедрения и согласованность с другими нормативными документами, которого в настоящее время практически не существует.

Профессор кафедры управления здравоохранения Харьковского регионального института государственного управления Национальной академии государственного управления Виктор Карамышев представил Концепцию инновационных преобразований в системе здравоохранения. Среди главных проблем отрасли он отметил отсутствие эффективного обеспечения конституционных гарантий в сфере здравоохранения, защиты прав и безопасности пациентов, отсутствие определенных условий и четких правил, которые будут влиять на ситуацию законными путями. Как следствие, в системе здравоохранения деструктивные процессов преобладают над конструктивными.

Среди механизмов реализации инновационных превращений были выделены:

систематизация законодательства в этой сфере путем внедрения кодекса законов о здравоохранении;

переход к многоканальному финансированию отрасли, внедрения общеобязательного медицинского страхования;

реструктуризация ЛПЗ, внедрение изменений в их организационно-правовом статусе;

совершенствование системы обеспечения медицинским оборудованием, создания государственной и региональных медицинских лизинговых компаний;

усовершенствование системы обеспечения препаратами, внедрения национального формуляра лекарственных средств;

оптимизация профессиональной подготовки и выбора управленческих кадров для системы здравоохранения, создания реестра профессиональных управленцев отрасли;

формирование системы стандартизации и преодоления асимметрии информации;

формирование медицинских кластеров и инновационной инфраструктуры системы здравоохранения, межотраслевых научно-производственных инновационных комплексов;

формирование фундаментов здоровой нации и общественного здоровья путем внедрения проекта консолидации общества «Здоровье нации»;

формирование системы общественного мониторинга и контроля в сфере охраны здоровья.

Возможны варианты развития государственной политики в отрасли здравоохранения:

1. Ничего не изменять в существующей законодательной базе при условии отсутствия политической воли коалиции и народных депутатов. При этом есть реальная возможность изменить хозяйственно-правовой статус государственных заведений здравоохранения и превратить их на полноценные субъекты ведения хозяйства. Вследствие этого они перейдут от постатейного в глобальный бюджет и начнут считать собственные средства.

2. Внести изменения в законодательство относительно финансирования определенных уровней медицинской помощи, опираясь на стандарты и себестоимость. Тогда может быть определен минимальный гарантированный государством объем медицинской помощи с установлением уровня оплаты граждан.

3. Принять Закон Украины «О медицинском страховании» с указанием случаев, в которых оплату обеспечивает государство (неотложная помощь, льготные категории граждан и тому подобное), расходы на другие виды медицинских услуг положить на страховые фонды.

После обсуждения предложенных вариантов концепции были приняты решение Совещательного совета, утвержден текст обращения к руководству государства и план работы на период до апреля в 2008 г.

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