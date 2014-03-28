Миссия – выполнима: терапии Medtroniс возвращают к жизни

Технологии и методы лечения, разработанные компанией, используются во многих ведущих клиниках страны. Терапии и продукты Medtronic используются для лечения более 50 хронических заболеваний в области сердечного ритма, заболеваний позвоночника и сердечно — сосудистой системы, диабета, и неврологических расстройств.

Medtronic на рынке Украины – уже 15 лет. За это время компания сделала много для развития здравоохранения и сохранила жизни тысяч украинских пациентов.

По словам вице-президента Medtronic по Центральной и Восточной Европе Слободана Радумило, главная цель компании – обеспечить, чтобы большее количество нуждающихся в качественном лечении и постоянном медицинском уходе, получили доступ к передовым медицинским технологиям.

«Medtronic развивает 6 основных направлений: нарушения сердечного ритма, хирургия позвоночника, сердечно-сосудистое направление, неврологические заболевания и нейромодуляция, диабет и хирургические навигационные технологии. Активное сотрудничество с практикующими врачами в различных странах мира помогают более 7 миллионам человек вернуться к нормальной жизни, к своей работе, повысить качество и продолжительность жизни. Являясь глобальным лидером в области медицинских технологий, компания Medtronic осознает важность подготовки и обучения докторов в использовании новейших технологий, а также значимость доступа к медицинским технологиям тысячам украинских пациентов», - подчеркивает Радумило.

Одним из основных направлений деятельности компании в нашей стране – терапии и продукты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь Украина занимает одно из первых мест в мире по уровню заболеваемости и смертности от болезней сосудов и сердца. В Украине 25 миллионов лиц имеют сердечно-сосудистые болезни. Показатель смертности из-за сердечных болезней в Украине достигает 64% и является чуть ли не наивысшим в мире (европейские показатели – 27%).

Среди сердечных болезней наиболее распространенные – артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, аритмия. Аритмия в этой структуре болезней составляет около 3% популяции взрослого населения. Именно с аритмии развивается сердечная недостаточность, возникают острые нарушения кровообращения. Около 20-25% инсультов развиваются на фоне нарушения ритма сердца. Частота инсультов в Украине превышает аналогичный показатель в развитых странах Европы в 11-13 раз. Треть инсультов - у людей трудоспособного возраста. И, к сожалению, с каждым годом количество инсультов растет среди людей среднего и молодого возраста. из них более 30% - люди трудоспособного возраста. Около 40% больных, перенесших инсульт, умирают в течение первого года. А более половины из тех, кто выжил, – зависимые инвалиды. И только 25% могут вернуться к более-менее нормальной жизни и работе. Если такая ситуация в Украине будет продолжаться, в 2020 году каждый 5-й умрет от инсульта или останется инвалидом, зависимым от инсульта.

В то же время инсульт можно предотвратить. Стентирование предотвращает возникновение инсультов - главной причины инвалидизации и смертности во всем мире. Вместе с другими технологиями - для лечения коронарных артерий, аневризмой аорты и выполнения процедуры ренальной денервации – Medtronic воплощает в жизнь свою цель по удовлетворению потребностей врачей и пациентов в терапии сердечно-сосудистых заболеваний. Высокотехнологичная продукция восстанавливает здоровье, позволяет вернуться к своей работе и улучшить качество жизни.

По словам руководителя по направлению общественных связей Центрально-Восточного региона Medtroniс Натальи Константиновой, компания очень хочет помочь системе здравоохранения в Украине.

«Сердечно-сосудистые заболевания в Украине занимают первое место по инвалидности и летальности, а также приводят к снижению качества жизни больных. Миссия нашей компании – изготовление терапий, которые улучшают качество жизни, продлевают жизнь. Поэтому мы активно работаем с Минздравом, врачами, чиновниками по внедрению терапий на рынок. В частности, кардиостимуляторы для лечения аритмий (кома), брахикардий (кома), внезапной остановки сердца», - отмечает Константинова.

Medtroniс не только производит медицинскую продукцию, но и обучает специалистов, представители компании присутствуют на операциях, следят за пациентом в послеоперационный период.

При внедрении в ежедневную врачебную практику новых терапий компания уделяет большое внимание подготовке квалифицированных специалистов для самостоятельной установки стент-графтов. У Medtroniс большой опыт по образовательным программам различного уровня, в частности самостоятельных имплантеров.

По словам вице-президента Medtronic по Центральной и Восточной Европе Слободана Радумило, как мировой лидер в области инновационных медицинских технологий, компания понимает важность организации обучения и тренингов для врачей.

«Мы работаем со многими медицинскими центрами в Украине. Мы не только производим терапии, несем терапии на рынок, но и обучаем врачей. Привозим тренеров-врачей с опытом из других стран, которые обучают украинских врачей больших медицинских центров. Со временем они начинают обучать врачей из регионов. Также проводим образовательные программы работы с терапевтами, чтобы они понимали, какие есть программы и предлагали их пациентам. В прошлом году мы обучили в Украине около более 800 кардиологов, нейрохирургов», - рассказывает Радумило.

Терапии Medtronic эффективны и для пациентов, и для государства. Например, терапия по острому коронарному синдрому. Пациенту вставляется стент и после двух дней человек возвращается к нормальной жизни. Он может выйти на работу, а не сидеть месяцами на больничном, с многочисленными походами в больницы.

В Украине огромное количество пациентов которые не получают такой терапии. У Medtronic есть своя методология, которая позволяет получить данные о том, скольким пациентам в стране необходима та или иная терапия.

«Мы проводили исследования относительно экономического эффекта внедрения наших терапий. Они доказали экономические выгод для государства и для работодателя. В частности, в России ежегодно из-за острой коронарной недостаточности умирает более 60 тысяч людей. Соответственно страна теряет каждый год 0,2 % валового продукта в год. Только потому, что трудоспособное население умирает и не может принести свой вклад. Это огромные цифры», - отмечает Константинова.

Также интересен опыт Medtronic в разработке инноваций. Компания тесно сотрудничает с медиками. Они проводят исследования и подсказывают идеи для воплощения в жизнь.

«Многие терапии Medtronic приходят именно от практикующих врачей, мы получаем отних информацию и работаем. Работает программа в рамках которой любой врач может предложить свою идею, создать новый совместный продукт. Для нас такая работа очень важна. Это двухстороннее сотрудничество и оно очень плодотворно. Нас слушают и мы слушаем. Мы всегда открыто идем на такое сотрудничество потому что надеемся. что в результате пациент получит терапию, которая жизненно необходима, сохранит жизнь, улучшит ее качество. Именно в этом состоит миссия нашей компании», - отмечает Константинова.

Мария Турчина