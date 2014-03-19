Симптомы анемии

В зависимости от причин, приводящих к развитию такого состояния, также от вида анемии, клиническая картина будет иметь свои особенности. В анализе крови также будут определяться специфические изменения. Важным моментом является то, что анемия может характеризовать конкретное заболевание (пример - железодефицитная анемия) или быть одним из симптомов других патологических состояний. Для диагностики анемии достаточно одного анализа крови (кровь из пальца). Снижения уровня гемоглобина и эритроцитов в крови будет приводить к развитию кислородного дефицита клеток и тканей и к развитию определенных синдромов.

Основными признаками, позволяющими заподозрить анемию, являются бледность, общая слабость, быстрая утомляемость, головокружение, ощущения " мелькания мушек" перед глазами, возможно компенсаторное увеличение сердечного выброса и минутного объема, учащение сердечного ритма. Это все относится к проявлениям сидеропенического, или по - другому, анемического синдрома. Этот комплекс проявлений является общим для всех видов анемии, независимо от причины, приводящей к развитию данного состояния. А вот остальные синдромы различаются при конкретном варианте анемии и позволяют таким образом распознать тот или иной вид и причину анемии. Изменения в анализе крови при состоянии анемии, характеризуют так называемый гематологический синдром. К общим лабораторным признакам анемии (возможно изолированное выявление одного признака или их сочетание) относят:

- содержание гемоглобина менее 100 г/л; нормальные цифры: более 120 г/л;

- количество эритроцитов менее 4*1012 / л;

- содержание железа в сыворотке крови менее 14,3 мкмоль/л. Необходимо отметить, описанные изменения в клиническом анализе, иногда могут оказаться случайной находкой при высоком уровне адаптивных возможностей организма. При выявлении этих отклонений становится важным дальнейшее исследование крови для того, чтобы распознать конкретный вид анемии и подобрать адекватное лечение.