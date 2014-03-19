Самый высокий показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ - в Киевской области

По информации Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Государственного учреждения "Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины", с 10 по 16 марта 2014 года во всех регионах Украины заболеваемость гриппом и ОРВИ не превышает эпидемические пороги и находится в пределах от 1,5% в Днепропетровской до 77,5% в Ивано-Франковской областях.

Как сообщили УНИАН в Минздраве, за отчетную неделю гриппом и ОРВИ заболело 227 002 человека, из них 143 795 (63,4 %) составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости на грипп и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 49,9 на 10 тысяч населения.

Самый высокий показатель заболеваемости на грипп и ОРВИ зарегистрирован в Киевской области - 78,4, самый низкий в Харьковской - 18,3 на 10 тыс. населения.

За отчетную неделю госпитализировано 9 904 человека, из них 7 192 (72,6 %) - дети до 17 лет. По сравнению с прошлой неделей темп прироста заболеваемости гриппом и ОРВИ среди взрослых и детей до 17 лет уменьшился соответственно на 18,6 % и 21,3 %.

За неделю на территории Украины среди больных гриппом зарегистрировано четыре лабораторно подтвержденных летальных случая: два в Одесской области и по одному в Запорожской и Черкасской областях.

С начала эпидемического сезона вакцинировано против гриппа 246 743 человека. За отчетную неделю привито против гриппа 91 человек, что на 52,3 % меньше, чем за прошлую неделю. Удельный вес детского населения, среди привитых лиц против гриппа составляет 16 %.