Пациенты заместительной терапии в Крыму могут остаться без лекарств

На сегодня запаса лекарственных препаратов для заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ), а именно метадона и бупренорфина, на полуострове хватит лишь на несколько недель. Самая сложная ситуация в г. Севастополь, где пациентам уже начали вынужденно снижать дозировку препаратов.

Об этом УНИАН сообщили в Международном Альянсе по ВИЧ/СПИД в Украине.

Как известно, ЗПТ и препараты для нее запрещены в Российской Федерации, поэтому лекарства могут быть поставлены только с материковой части Украины. На сегодняшний день из-за того, что автодороги, ведущие в Крым, заблокированы вооруженными людьми, осуществление поставки лекарств невозможно (каждая партия наркотических средств должна сопровождаться вооруженной милицейской охраной).

В Крыму ЗПТ внедряется уже 9 лет, почти 800 наркозависимых пациентов ежедневно получают соответствующее лечение на базе местных лечебных учреждений в Симферополе, Севастополе, Ялте, Евпатории, Феодосии, Керчи и других городов. Лишение пациентов Крыма этого жизненно важного лечения может привести к социальному взрыву. Остановка ЗПТ в Крыму из-за исчерпания препаратов и прекращения ЗПТ может привести к тому, что сотни пациентов и члены их семей пополнят ряды беженцев с полуострова.

Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине официально обратился к властям Крыма для оперативного урегулирования этой серьезной проблемы. Как международная негосударственная организация, Альянс готов выступить посредником между уполномоченными органами Украины и Крыма, чтобы в ближайшее время осуществить гуманитарную поставку запаса препаратов, которого должно хватить для нужд ЗПТ на 6 месяцев.

Обращаемся к представителям новой власти Крыма с призывом не допустить наступления крайне негативных последствий, проявить гуманизм и немедленно приступить к организации поставки препаратов.