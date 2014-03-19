Причины послеродовой депрессии

Вас выписывают из роддома, у вас на руках прекрасный малыш частичка вас и вашей души. Вас все поздравляют, дома ждут гости и застолье, организованное по случаю рождения малыша. А у вас на уме одна единственная мысль: «Господи, как мне хотелось вас всех не видеть». Вам хочется отдохнуть, побыть одной, а вся эта возня вокруг - вызывает только раздражение. Это и есть послеродовая депрессия, вернее её симптомы.

Одна из причин – это гормоны и сам процесс родов. Молодая мама чувствует свою опустошенность, усталость, бессилие и тревогу за своего малыша. Она родила, она отдала много своих сил, отдала что-то от себя. Ей нужно время на восстановления, а его-то как раз и нет. Отсюда и появляется это жуткое недовольство собственной жизнью.

По возвращению домой, послеродовая депрессия не то что отступает, она наоборот, расцветает новыми красками и обстоятельствами. Женщине хочется выспаться, отдохнуть, вернутся к прежней жизни, которая у неё была 9 месяцев назад. А тут постоянный плач маленького человечка, общая усталость, боли в грудях, да еще и домашние дела, количество которых возросло в связи с появлением нового члена семьи. Никакого отдыха и в помине, о каком тогда улучшении психологического состояния может идти речь?

И тем не менее, это состояние надо пережить. Сначала нужен соответствующий внутренний настрой. Молодая мама думает, что она одна единственная на всем белом свете, кто переживает такой сложный период в своей жизни. Это не так, его проходит каждая женщина. Чтобы в этом убедится нужно больше общаться с такими же молодыми мамочками. Тогда вы поймете, что через это действительно проходят все. Когда это осознано, то вы сделали уже один шаг, чтобы послеродовая депрессия отступила.

Самая большая проблема в том, что накапливается огромный недосып и общая усталость на его фоне. Малыш родился, а спать все еще не дает. Вы тоже не давали спать своим родителям, не думайте что только он у вас такой. Чтобы высыпаться, возьмите себе за правило отдыхать тогда, когда спит ваш реьенок. Домашние дела подождут. Даже если вы не привыкли спать днем, и если вам это никогда не удавалось, то с малышом это получится очень быстро. Вам нужно только сесть или прилечь на диван. Когда уснет малыш, вы не заметите, как уснете сами. Приучите себя к этому, и проблема вашего сна будет решена.

Вторая проблема – это домашние дела. У женщины их всегда было много, а с рождением ребенка их общее количество только возрастает. Послеродовая депрессия будет прекрасно себя чувствовать, если вы не сможете сократить или оптимизировать объем домашних дел. Сначала научитесь выполнять все самое сложное и трудное в начале дня. Утро – то время, когда у вас много сил, а ваш малыш интересуется всем новым, поэтому позволит вам заниматься чем-то по дому. Это лучшее время для готовки или уборки.

Что касается стирки, то тут не обойтись без стиральной машины. Если вы планируете завести ребенка, то выбирайте такую машину, которая вас максимально избавит от забот. Маленький ребенок, это еще и огромное количество глажки, в которой вам не обойтись без помощи. Загрузите этим мужа, он все-таки отец, как никак – пусть почувствует все «родительские обязательства».

Не забывайте про свежий воздух. Маленькому человечку обязательно нужно гулять каждый день, а самое интересное в том, что эти прогулки необходимы маме ни чуть не меньше. Вы оказываетесь на улице, вы свободны от домашней рутины, вы сможете провести время в спокойствии и гармонии. Это очень важно для вашего душевного состояния. Следите при этом за своей внешностью. Косметические процедуры вам делать некогда, но вот одеться опрятно – вам по силам. Молодая мама всегда вызывает улыбку умиления на губах прохожих, а вам будет приятно такое отношение. Почувствуете себя красивой и счастливой, и послеродовая депрессия отступит. Ей больше ничего не останется сделать, потому что вы её победили!

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