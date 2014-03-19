Помощник Генсека ООН поблагодарил украинских врачей за милосердие и профессионализм

Помощник Генерального секретаря ООН по правам человека Иван Шиманович поблагодарил украинских врачей за милосердие и профессионализм, проявленные на Майдане.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, об этом Шиманович сказал во время посещения Киевской городской клинической больницы №17.

Это медицинское заведение было выбрано не случайно, ведь именно эта больница в период обострения столкновений в центре Киева приняла фактически наибольшее количество пострадавших. В настоящее время здесь долечиваются пострадавшие граждане.

Во время встречи с главным врачом заведения Николаем Деминым Шиманович обсудил, каким образом в больнице обеспечивается равный доступ к предоставлению медицинских услуг разным слоям населения, проблемы финансирования учреждения и системы здравоохранения в целом и спросил специалиста о виденье будущей модели системы здравоохранения, которое обеспечило бы доступность и качество лечения.

Помощник Генсека ООН также пообщался с двумя пострадавшими во время столкновений на Майдане, которые еще остаются на реабилитации в больнице. Он пожелал им поскорее выздороветь и вернуться к семьям, а врачей поблагодарил за профессиональную медицинскую помощь в сложных политических условиях.

«Я поражен работой украинских врачей, которые в сверхсложных условиях напряженного противостояния круглосуточно оказывали медицинскую помощь пострадавшим из разных политических лагерей. Это наивысшее проявление милосердия и профессионализма», - сказал Шиманович.