В Украине проживает 45 млн 410 тысяч людей

Численность населения Украины в январе сократилась на 16 тыс. человек и составила на 1 февраля 45 млн 410 тыс. человек, сообщила Государственная служба статистики Украины.

По сравнению с показателем 1 февраля 2013 года население сократилось на 129 тыс. человек. Согласно данным Госстата, количество новорожденных составило 41 437 человек, количество умерших – 61 569 человек.

Численность населения Украины, по состоянию на 1 января 2013 года, составила 45 млн 426 тыс. человек, что на 126,8 тыс. человек меньше показателя 2012 года. Тенденция к сокращению населения, по данным Госстата, сохраняется.

Как сообщал УНИАН, согласно прогнозу ООН, при сохранении динамики сокращения населения до 2030 года население Украины может уменьшиться до 39 млн человек.