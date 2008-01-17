В Севастополе утвердили программу противодействия туберкулезу

Севастопольский городской совет утвердил региональную программу противодействия заболеваемости туберкулезом на 2008-2011 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, представляя эту программу на сессии горсовета, начальник управления здравоохранения городской государственной администрации Виктор ПОЛОГОВ отметил, что в основе ее разработки лежит государственная программа по борьбе с туберкулезом на 2008-2011 годы и соответствующий закон Украины, принятый в прошлом году.

По информации В.ПОЛОГОВА, бюджет программы составляет около 20 млн. грн. Начальник управления также сообщил, что на сегодняшний день в Севастополе на учете состоят 7 тысяч человек, больных туберкулезом в разных стадиях.

“За год мы выявляем около 250 человек, пролечиваем их активно 3-4 месяца, после чего переводим на амбулаторное лечение. В целом, с учетом амбулаторного лечения, которое они продолжают еще не меньше года, выходит около 500-700 человек, у которых активная форма заболевания туберкулезом, которые постоянно наблюдаются в диспансере”, – сказал В.ПОЛОГОВ.

Он также отметил, что от этой болезни ежегодно умирают около 100 человек.

Как сообщал УНИАН, во время “круглого стола” по вопросам противодействия туберкулезу, который состоялся в Севастополе в прошлом году, отмечалось, что в городе за последние 15 лет уровень заболеваемости возрос в 2,5 раза, хотя он и ниже на 15-20% среднего показателя по Украине. 40% больных туберкулезом в Севастополе – лица трудоспособного возраста, которые нигде не работают, 5% – беспризорные, 4% – люди, вернувшиеся из мест лишения свободы, 7% – пенсионеры. В целом, 66% больных туберкулезом – социально дезадаптированные лица.