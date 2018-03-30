Ринат Ахметов стал победителем в номинации «Забота о будущем»

15 января, состоялось вручение премий «Признание дончан», учрежденных исполкомом Донецкого горсовета. В номинации «Забота о будущем» победителем стал народный депутат Украины, президент Благотворительного фонда «Развитие Украины» Ринат Ахметов. На церемонии вручения награды директор фонда Анатолий Заболотный рассказал о планах фонда на будущее.

– Благотворительный фонд «Развитие Украины», наверное, единственная в стране структура, занимающаяся в таких значительных объемах помощью детям?

– Давайте все же начнем с того, что награжден персонально Ринат Ахметов. Это не случайно. Ринат Леонидович, будучи народным депутатом, президентом ФК «Шахтер», президентом Благотворительного фонда «Развитие Украины», в огромных масштабах занимается благотворительностью. Действительно можно сказать, что ему сегодня нет равных ни в Донецке, ни, пожалуй, в Украине в целом.

– Какие акции планируете проводить в текущем году? – Будет продолжена благотворительная акция «Шахтер» – детям», которая проходит вот уже семь лет 19 декабря, в День святого Николая. В этом году было принято принципиальное решение о том, что глобальную проблему сиротства следует решать системно. Выделено 15 млн. гривен на развитие семейных форм воспитания детей-сирот. Мы должны не просто помогать интернатам и детским домам, но способствовать сокращению социального сиротства. Детей, живущих вне семьи, должно становиться все меньше. В течение января фонд разработает большую программу по развитию семейных форм воспитания. Она будет реализовываться, начиная с текущего года.

Кроме того, в четырех регионах Украины (Донецкая, Луганская, Закарпатская области и Республика Крым) стартует программа поддержки многодетных семей. Понятное дело, что личность такого масштаба, как президент фонда Ринат Ахметов, не может ограничиваться в своей деятельности только, допустим, восточными регионами страны. Так что в этом случае, как видите, охватываются и запад, и восток, и юг Украины.

Не стоит забывать о том, что под руководством Рината Ахметова и его команды реализуется большая программа по борьбе с туберкулезом. Мы об этом уже заявляли. Сейчас она плотно внедряется не только в Донецкой области, но и на территории всей Украины. Можно сказать, что здесь применен революционный подход, меняющий, прежде всего, систему. Разумеется, предусмотрен и ремонт больниц, и обеспечение их лекарствами. Но главное, мы меняем систему, чтобы она работала на интересы людей, а не на интересы медучреждений.

– То есть, опять-таки системное решение проблемы?

– Совершенно верно. Это не точечная помощь, а именно системное решение. Недавно были специалисты из Москвы, с уверенностью отметившие, что мы делаем то, что никто в СНГ не практиковал. Наша программа сродни той, которую реализовала Маргарет Тэтчер, когда была проведена реформа системы здравоохранения Великобритании.

www.fdu.org.ua