Почему развивается киста яичников

С того времени как стало распространено ультразвуковое исследование, гинекологи все чаще стали ставить диагноз “киста яичника”. Ранее диагностировать кисту было сложно, так как она может протекать бессимптомно, редко имеет большие размеры и не приводит к серьезным осложнениям, пишет Lady.tochka.net.

В норме каждый месяц в яичнике созревает и лопается фолликул (к середине менструального цикла), и из него выходит яйцеклетка, которая попадает в маточную трубу для возможного оплодотворения. На месте лопнувшего фолликула образуется желтое тело, срок жизни которого всего 10-14 дней. Оно должно стать поддержкой для плода, пока не сформируется плацента. Если не происходит зачатия, наступает отторжение слизистой оболочки матки и менструация.

Как правило, развиваются кисты из созревающего в яичнике фолликула. Киста образуется на месте не лопнувшего фолликула, и содержит жидкость, которую вырабатывают клетки стенок кисты. Чем больше жидкости скапливается в полости, тем больше по размерам становится киста.

Из всех заболеваний яичников киста встречается чаще других, и является доброкачественной опухолью. Само слово «киста» означает «пузырь», и это слово напрямую отражает суть происходящих патологических процессов.

Стоит отметить, что большинство кист не опасны для здоровья женщины и зачастую проходят самостоятельно без какого-либо лечения, такие кисты называются функциональными или временными.

Их не нужно удалять, обычно они не достигают крупных размеров и «проходят» сами в течение нескольких менструальных циклов.

Но возможно появление и патологических кист (дермоидных и эндометриоидных), которые сами не «пройдут» и их обязательно нужно удалять хирургически . В ряде случаев дермоидная киста может дать осложнения или перекрутиться, в результате у больной женщины появляется резкая боль в животе. В таких случаях хирургическое вмешательство должно быть произведено немедленно.

Часто кисты яичников никак себя не проявляют, менструация не нарушается, цикл регулярный,а выявляются уже как находка при осмотре у гинеколога или при ультразвуковом исследовании.

По мере увеличения размеров кисты могут появиться более серьезные симптомы — нарушение менструального цикла, сильные тянущие боли внизу живота, воспалительный процесс в яичниках. Если кисты достигают гигантских размеров, боли могут быть по бокам живота, живот увеличен в размерах, а женщин беспокоят частые позывы к мочеиспусканию.

Признаками, указывающими на наличие заболевания, являются нерегулярные болезненные менструации, увеличение размера живота.

Возможны и другие симптомы:

боль внизу живота, которая может появляться без видимых причин,

нарушение менструального цикла,

длительные и болезненные месячные,

боли внизу живота после физических нагрузок, полового акта, а также во время мочеиспускания или опорожнения кишечника.

кровянистые выделения из влагалища

бесплодие.

Кисты яичников могут развиваться под воздействием целого ряда причин, наиболее распространенными из которых являются:

1. гормональная дисфункция (ранняя менструация, нарушение процессов созревания фолликула и овуляции)

2. воспалительные процессы в яичниках

3. гипотиреоз (снижение функции щитовидной железы) и другие эндокринные заболевания

4. хирургическое прерывание беременности: аборты и мини-аборты

Тактику лечения выбирает врач в зависимости от сложности заболевания и его формы. Оно может быть консервативным (медикаментозным) или же хирургическим.