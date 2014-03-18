Минздрав собирает данные о потребностях регионов в лекарствах и медизделиях

По информации Управления мониторинга государственных целевых программ и государственных закупок министерства, в настоящее время, согласно предложенной профильными номенклатурным комиссиями Минздрава, номенклатуры закупок, обобщаются и анализируются заявки для обеспечения трансплантации органов и тканей, на закупку актиретровирусных препаратов для лечения ВИЧ/СПИДа по направлениям обеспечения больных детей, в частности, лечения болезни Гоше, мукополисахаридоз, аутизма, фенилкетонурии, муковисцидоза, детского церебрального паралича, гемофилии, ювенильного ревматоидного артрита, врожденных иммунодефицитов, хронических вирусных гепатитов, для скрининга на фенилкетонурию, гипотиреоз, адреногенитальный синдром и муковисцидоз и другие, а также для обеспечение препаратами для больных гемофилией взрослого возраста, рассеянного склероза, вирусных гепатитов В и С, обеспечение репродуктивного здоровья нации и т.д.

Также начинается сбор заявок на закупку иммунобиологических и онкологических (онкогематологических) препаратов, медикаментов и медицинских изделий для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и т.д.

После проведения процедур государственных конкурсных закупок и последующего заключения соответствующих договоров закупки будут осуществляться поставки медикаментов на выполнение заключенных договоров и дальнейшее обеспечение учреждений здравоохранения согласно предоставленных заявок.

Учитывая длительность процедур конкурсных закупок, первые существенные поставки медикаментов ожидаются в мае-июне текущего года.