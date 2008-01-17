Госкомстат: Украина вымирает

Государственный комитет статистики Украины сообщает, что численность населения Украины за 11 месяцев 2007 года сократилась на 247,9 тыс. человек. Темпы, с которыми украинцы стареют и вымирают, уже стали предметом тревоги международных экспертов. И если недавно они уверенно прогнозировали демографический кризис в целом по Европе, то теперь акцентируют эту проблему по Украине, в частности.

Согласно данным Госкомстата, на конец 1990 года в Украине проживало 51,94 млн чел., 1991 – 52,06 млн, 1992 – 52,24 млн. Затем пошел спад: 1993 – 52,11 млн, 1994 – 51,73 млн, 1995 – 51,3 млн, 1996 – 50,82 млн, 1997 – 50,37 млн, 1998 – 49,92 млн, 1999 – 49,43 млн, 2000 – 48,92 млн, 2001 – 48,46 млн чел. После переписи, в 2002 году статистика приводила данные о немногим более 48 млн чел. населения, в 2003 – 47,62 млн, на конец 2004 года – 47,28 млн. Показатели рождаемости на протяжении этих лет снижались, смертности – увеличивались. По состоянию на 1 декабря 2007 года численность украинского населения составила 46,398 млн человек.

Высокая смертность является нашей самой большой проблемой. По мнению демографов, украинцы утратили способность сопротивления агрессивной внешней среде. Особенно это заметно по мужской части населения Украины. Так, в среднем украинские мужчины живут на 11 лет меньше, чем женщины, чаще болеют тяжелыми заболеваниями и различными видами зависимости. По этим показателям Украина, среди всех стран Европы и Центральной Азии – на втором месте с конца.

По обнародованным в октябре прогнозам Института демографии и социальных исследований Национальной академии наук, до 2050 года численность населения Украины может сократиться до 35 миллионов человек.

Правда, уже через два года в Украину ворвутся тысячи нелегалов. Во вторник парламент Украины ратифицировал соглашение между Украиной и ЕС о реадмиссии – безоговорочном возвращении на нашу территорию граждан Украины и третьих стран, которые нарушили режим легального пребывания в странах Европейского союза.

На практике это означает, что с января 2010 года на территорию нашей страны будут прибывать тысячи депортированных граждан третьих стран – россиян, китайцев, нигерийцев и других, просрочивших визы и виды на жительство, а также нелегально перешедших границу.

То есть, если гражданин третьей страны ранее жил или находился в Украине с визитом, примерно в то же самое время нелегально (или легально, но просрочил визу), въехал, скажем в Германию, через 5 лет его задержали как нелегала, то Украина обязана принять его на свою территорию. Далее такого гражданина Украина обязана либо содержать на своей территории, либо отправить домой за собственные средства (в том случае, если с его страной есть договор о возвращении нелегалов). То есть, скорее всего, депортированные из Шенгенской зоны граждане будут накапливаться на нашей территории.

mignews.com.ua